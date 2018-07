Minstens 15 doden bij aanval op regeringsgebouw in Afghanistan IVI

31 juli 2018

17u26

Bron: Belga 0 In Afghanistan nemen extremisten steeds meer burgers op de korrel. Bij een overval op een migratiebureau in de Oost-Afghaanse stad Jalalabad in de provincie Nangarhar zijn minstens 15 mensen gedood en zeker evenveel anderen gewond geraakt. Dat meldt de woordvoerder van het provinciaal bestuur, Attaullah Khogyani.

Bij de doden gaat het volgens officiële informatie voornamelijk om burgers. Veiligheidstroepen hebben meer dan zes uur lang een vuurgevecht gevoerd met de aanvallers, van wie er twee zijn doodgeschoten. Wie verantwoordelijk is voor het bloedbad, is nog niet duidelijk. De meeste aanvallen in Nangarhar worden opgeëist door de terreurorganisatie Islamitische Staat.

Zelfmoordterrorist

"Op het ogenblik van de aanval vond er een vergadering plaats tussen regeringsvertegenwoordigers en geldschieters", zegt Khogyani. Volgens een lid van de provincieraad, Zabit Mir Ahmad, had eerst een zelfmoordterrorist zich voor de ingang van het gebouw opgeblazen. Daarna drongen verschillende aanvallers het pand binnen. Het hoofd van het migratiebureau en andere functionarissen konden in veiligheid gebracht worden.

Islamitische Staat

IS is in de provincie Nangarhar opvallend aanwezig. Vooral in de provinciehhoofdstad Jalalabad plegen de jihadisten de afgelopen maanden steeds weer aanslagen, dit jaar al minstens negen tegen de nauwelijks bewaakte publieke instellingen. De voorbije maanden zijn volgens de lokale media in de provincie minstens 160 burgers gedood en meer dan 490 anderen verwond.

De veiligheidstroepen voeren in Nangarhar al sedert maanden militaire operaties tegen de extremisten. Alleen in de maand juni hebben Amerikaanse en Afghaanse special forces volgens de Wall Street Journal in het district Deh Bala meer dan 160 IS-strijders gedood.