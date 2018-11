Minstens 149 doden in 24 uur bij gevechten om strategische havenstad in Jemen HR

12 november 2018

09u08

Bron: Belga 0 Op 24 uur tijd zijn bij gevechten om de controle van de Jemenitische stad Hodeida minstens 110 rebellen, 32 loyalisten en 7 burgers om het leven gekomen. Dat hebben medische en militaire bronnen gemeld.

De Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund, vechten in bepaalde wijken in de westelijke stad tegen de door Saudi-Arabië gesteunde overheidstroepen, aldus een bron binnen het leger. Volgens een bron binnen de door Riyad geleide coalitie hadden de Houthi-rebellen een offensief van de overheidstroepen kunnen terugduwen richting de haven.

De coalitie voerde verschillende luchtaanvallen uit tegen de rebellen, klinkt het nog. Verschillende lichamen werden in de loop van de nacht naar het militair ziekenhuis van Al-Alfi gebracht, dat sinds 2014 in handen is van de rebellen.

Hodeida is een strategisch interessante stad in Jemen, aangezien de stad de toegangsweg is voor meer dan drie vierde van de import, en van de humanitaire hulp in het land.

Het offensief van het leger tegen de rebellen, dat in juni werd gelanceerd, is sinds 1 november veel heviger geworden. Er vielen volgens bronnen al minstens 592 doden (460 rebellen, 125 soldaten en 7 burgers).