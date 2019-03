Minstens 14 doden door tornado's in Amerikaanse staat Alabama lva

04 maart 2019

01u57

Bron: ANP, CNN 0 In het Amerikaanse Lee County in de staat Alabama zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen door twee tornado's. Dat heeft sheriff Jay Jones gezegd tegen lokale media. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Er is ook sprake van gewonden en vermisten.

In welke plaatsen de doden zijn gevallen en hoe ze zijn overleden, zei de sheriff niet. Eerder was al bekend dat twee mensen in de plaats Beauregard om het leven waren gekomen tijdens de eerste tornado. Veel mensen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en er zijn ook vermisten.

Naast Alabama is ook veel schade in het zuiden van buurstaat Georgia. Daar zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Op sociale media is te zien dat meerdere huizen in de getroffen plaatsen met de grond gelijk zijn gemaakt.

Sheriff Jones heeft de staat om hulp gevraagd bij het bergen van de lichamen en het opruimen na de tornado's.

Damage at Beauregard in Lee County… video from Courtney Harris. The death toll is up to ten. pic.twitter.com/vBDp2Bg3rQ James Spann(@ spann) link

New damage photos from Beauregard in Lee County… from Connie Majors pic.twitter.com/NYCcBVxJEm James Spann(@ spann) link