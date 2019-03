Minstens 14 doden bij overval op stripclub in Mexico

09 maart 2019

Bij een overval op een stripclub in Mexico zijn minstens 14 mensen gedood. Vijf anderen liepen zware verwondingen op toen de overvallers in de La Playa Men’s Club in de Mexicaanse stad Salamanca in de centraal gelegen deelstaat Guanajuato het vuur openden. Dat schrijft de Mexicaanse krant Milenio.