Minstens 14 doden bij ontploffing bomauto in noordwesten van Syrië IB

02 juni 2019

23u34

Bron: Belga 0 Bij de ontploffing van een bomauto in het noordwesten van Syrië zijn vandaag minstens 14 mensen gedood. De explosie deed zich voor in Azaz, aan de grens met Turkije. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Bij de aanval raakten ook meer dan 20 mensen gewond, zegt de ngo die in Groot-Brittannië is gevestigd, maar over een uitgebreid netwerk in het land beschikt.

Onder de doden bevinden zich ook vier kinderen. De explosie gebeurde op een moment dat heel wat mensen na het gebed huiswaarts keerden. De aanval werd nog niet opgeëist.