Minstens 133 doden bij overstromingen en aardverschuivingen op de Filipijnen

Bron: Belga 0 AFP De tropische storm Tembin heeft op de Filipijnen al het leven gekost aan 133 mensen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de politie, nu tientallen lichamen uit een rivier zijn gehaald die buiten zijn oevers getreden was. De storm veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen.

In de provincie Lanao del Norte, op het eiland Mindanao, zijn voorlopig de meeste slachtoffers te betreuren. Volgens de rampenbestrijdingsdienst van de provincie zijn er al 39 bevestigde doden. In de provincie Zamboanga del Norte op hetzelfde eiland vielen 38 doden. In Lanao del Sur kwamen zeker 18 mensen om, in Bukidnon drie en in Iligan City zeker één.

Daarnaast zijn meer dan zestig mensen in Lanao del Norte als vermist opgegeven. Door Tembin zijn meer dan 15.000 mensen ontheemd.

De tropische storm trof Mindanao vrijdag met aanhoudende windsnelheden van 80 kilometer per uur en windstoten tot 95 kilometer per uur. De storm beweegt westwaarts met een snelheid van 20 kilometer per uur. Nog tot kerstdag verwacht het Filipijnse weerbureau hevige regenval in Mindanao en het eiland Palawan.

Elk jaar krijgen de Filipijnen een twintigtal tyfoons en stormen over zich heen, maar Mindanao blijft over het algemeen daarbij gevrijwaard. Vorige week kwamen nog 54 mensen om bij aardverschuivingen en stortvloeden door tropische storm Kai-Tak, die het centrum van de Filipijnen trof.

