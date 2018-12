Minstens 13 doden en 10 gewonden na explosie in Tsjechische mijn IB ADN

21 december 2018

00u36

Bron: ANP 2 Door een explosie in een kolenmijn in het oosten van Tsjechië zijn ten minste dertien mijnwerkers om het leven gekomen. Zeker tien anderen zijn gewond geraakt. Dat heeft een woordvoerder van de exploitatiemaatschappij OKD deze ochtend bekendgemaakt. Onder de doden zijn elf Polen en twee Tsjechen. Het hele complex in de buurt van de stad Karvina is ontruimd.

Volgens de woordvoerder explodeerde op een diepte van zo’n 800 meter een mengsel van zuurstof en methaangas. De bedrijfsbrandweer en reddingsdienst zijn op zoek naar mogelijke slachtoffers en overlevenden.

De mijn is sinds 1968 in gebruik en enkele jaren geleden nog gemoderniseerd. De schachten en gangen gaan tot een diepte van 1.100 meter. Exploitatiemaatschappij OKD is sinds april weer in overheidshanden, na financiële problemen. Er werken ongeveer 9.500 mensen voor het mijnbedrijf, dat dit jaar ongeveer 5 miljoen ton steenkool produceerde.