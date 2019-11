Minstens 13 doden bij nieuwe massamoord in Congo AW

27 november 2019

16u29

Bron: Belga 0 Bij een nieuwe massamoord in Beni, in het oosten van Congo, zijn zeker dertien burgers om het leven gekomen. Dat melden de Verenigde Naties en een lokale verantwoordelijke. Waarschijnlijk is de Oegandese rebellengroep ADF verantwoordelijk.

"We hebben dertien doden geteld", zegt een woordvoerder van de VN-missie Monusco. De administrateur van de regio Beni, Donat Kibwana, spreekt van veertien doden in het lijkenhuis in Oicha, dertig kilometer ten noorden van Beni.

Sinds 5 november zijn in Beni en zijn omgeving, in Noord-Kivu, volgens waarnemers in totaal al negentig burgers gedood. Het zou gaan om represailles na het militaire offensief tegen ADF dat het Congolese leger op 30 oktober lanceerde.