Minstens 13 doden bij busongeval in Zuid-Afrika kv

28 maart 2018

23u31

Bron: Belga 0 Bij een busongeval in het zuiden van Zuid-Afrika zijn vandaag minstens dertien mensen omgekomen en meer dan veertig gewonden gevallen. Dat melden lokale media.

Het ongeval gebeurde op de Satansnekpas, in de zuidelijke provincie Oost-Kaap. De bus, op weg van de stad Welkom in de centrale provincie Vrijstaat naar Mthatha in Oost-Kaap, crashte om nog onduidelijke redenen rond 11 uur. De chauffeur werd door de impact uit de bus gekatapulteerd.

Twaalf mensen stierven op de plek van het ongeval, terwijl nog één persoon in het ziekenhuis overleed. Daarnaast werden zeven mensen in kritieke toestand met een helikopter geëvacueerd, terwijl achttien anderen zwaargewond raakten. Tot slot waren er ook nog zeventien lichtgewonden.

11 killed, scores injured in Satansnek bus crash | @itchybyte https://t.co/JoahKVKE9X pic.twitter.com/atFyK6MLsr News24(@ News24) link