Minstens 13 doden bij appartementsbrand in Vietnam

IB

23 maart 2018

05u59

Bron: Belga

0

Bij een brand in een appartementsgebouw in Ho Chi Minhstad, in het zuiden van Vietnam, zijn minstens dertien mensen omgekomen en veertien anderen gewond geraakt. Dat meldden de staatsmedia vandaag. Meerdere mensen zouden uit het brandende gebouw zijn gesprongen.