Minstens 126 mijnwerkers om het leven gekomen na aardverschuiving in Myanmar SVM

02 juli 2020

08u36

Bron: Belga 0 Minstens 126 mijnwerkers zijn in Myanmar om het leven gekomen door een aardverschuiving in een jademijn. Dat laat de brandweer weten.

De mijnwerkers verzamelden stenen in het jaderijke gebied bij de stad Hpakan toen ze verrast werden door een modderstroom. Die werd veroorzaakt door zware moessonregens, aldus de brandweer op Facebook. “We hebben tot nu toe 126 lichamen geteld”, klinkt het. De zoek- en reddingsacties dienden echter opgeschort te worden vanwege de slechte weersomstandigheden.

Het gaat om het zwaarste incident in jaren in het mijngebied. Vorig jaar kwamen er bij aardverschuivingen 58 mensen om het leven, het jaar voordien 95. In 2015 kostte een aardverschuiving aan 115 mensen het leven.

Mijnbedrijven willen voldoen aan de grote vraag naar jade uit China en proberen zo snel mogelijk het edelsteen te winnen. Ze kijken daarbij niet naar veiligheid en de gevolgen voor het milieu.



