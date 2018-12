Minstens 12 migranten omgekomen voor de Spaanse kust, onder wie zwangere vrouw ADN

20 december 2018

11u54

Minstens twaalf migranten zijn omgekomen in een poging om vanaf Noord-Afrika de zuidelijke kust van Spanje te bereiken. Dat meldt het persbureau Europa Press.

De Spaanse maritieme reddingsdienst haalde vandaag 33 mensen levend van een boot in de Alboranzee. Maar aan boord was er ook een dozijn lijken, onder wie twee vrouwen van wie één zwanger was, adus het Rode Kruis.

De boot was dinsdag uit Marokko vertrokken. Nog twaalf mensen gelden als vermist.

De overlevenden zijn naar de havenstad Almeria gebracht.



Spanje heeft dit jaar in Europa Italië als belangrijkste doelwit van illegale migratie afgelost.