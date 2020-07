Minstens 12 mensen gedood in Congo door dronken militair

31 juli 2020

Bron: Belga, The Defense Post

Een dronken militair heeft vannacht in Zuid-Kivu, in het oosten van Congo, het vuur geopend op toevallige voorbijgangers. Dat meldt een lokale magistraat vandaag. Minstens twaalf mensen, waaronder een 2-jarig meisje, kwamen om het leven en negen anderen verkeren nog in kritieke toestand.