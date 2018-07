Minstens 12 doden bij ontploffing Indiase vuurwerkfabriek KVE

04 juli 2018

16u05

Bron: Belga 0 In India heeft een explosie in een vuurwerkfabriek in de stad Warangal aan minstens twaalf mensen het leven gekost. Het gaat voornamelijk om arbeidsters die in de fabriek aan het werk waren, zo liet de politie weten. Er raakten ook verschillende mensen gewond. Sommigen onder hen zijn er ernstig aan toe.

Het gebouw is als gevolg van de ontploffing en de brand die daarop ontstond volledig vernield. Over de oorzaak van de explosie bestaat voorlopig geen duidelijkheid. Er wordt ook onderzocht of de eigenaar van de fabriek over de nodige vergunningen beschikte. Illegale vuurwerkfabrieken die de veiligheidsvoorschriften aan hun laars lappen zijn geen uitzondering in India, en er gebeuren dan ook regelmatig ongevallen.