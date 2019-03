Minstens 110 dorpsbewoners met machetes en geweren gedood door rivaliserende groep in Mali lva

24 maart 2019

05u52

Bron: Reuters 0 In het centrum van het Afrikaanse land Mali zijn gisteren minstens 110 leden van de Fulani-stam vermoord door traditionele jagers van een rivaliserende etnische groep, de Dogon. Ze werden in hun dorp Ogossagou gedood met geweren en machetes. Onder de slachtoffers zijn zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden.

Twee getuigen vertelden afzonderlijk aan het Franse persbureau AFP dat bijna alle hutten van het dorp platgebrand werden door de traditionele jagers. De aanval deed zich in een zone bij de grens met Burkina Faso voor, waar geweld tussen etnische gemeenschappen vaker voorkomt.

De conflicten tussen nomadenstammen gaan vaak om toegang tot water en land en maar er is ook een sterke jihadistische geweldspiraal.

Het geweld valt samen met een bezoek van een delegatie van de VN-Veiligheidsraad. Die is in Mali precies om gesprekken te voeren over de vele geweldslachtoffers in het land.

Wraak

Volgens een inwoner van Ogossagou, die anoniem wil blijven, was de aanval een wraakactie voor een aanval van vorige week waarbij 23 soldaten om het leven kwamen. Die aanval werd opgeëist door een groep met banden met al Qaeda, die op haar beurt sprak van vergelding voor het geweld tegen de Fulani door het Malinese leger.

Jihadistische groeperingen met banden met IS en al Qaeda hebben van de bestaande etnische conflicten in het land gebruik gemaakt om soldaten te ronselen en bepaalde regio’s in Mali en buurlanden Burkina Faso en Niger te destabiliseren.

Frankrijk ondernam in 2013 een militaire interventie in hun voormalige kolonie Mali, om te vermijden dat de jihadistische invloed verder zou verspreiden. Dat gebeurde in woestijngebied in het noorden van het land. Ondertussen hebben de aanhangers van de extremistische bewegingen zich gehergroepeerd in het centrum van Mali en haar buurlanden.

Frankrijk houdt nog steeds 4.500 manschappen in de regio Sahel, de meeste van hen in Mali. Daarnaast is er ook een beduidende Amerikaanse militaire aanwezigheid.