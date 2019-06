Minstens 11 doden en 122 gewonden bij zware aardbeving in Chinese provincie Sichuan IB

18 juni 2019

02u25

Bron: Belga 0 De Chinese zuidwestelijke provincie Sichuan is deze nacht opgeschrikt door een zware aardbeving met een magnitude van 6. Er zouden minstens 11 doden en 122 gewonden zijn gevallen, melden plaatselijke verantwoordelijken en staatsmedia.

De beving deed zich voor om 22.55 uur plaatselijke tijd op een diepte van 16 kilometer, aldus het Chinese centrum voor aardbevingen. Het epicentrum van de schok lag in Changning, net buiten de stad Yibin. Binnen de veertig minuten na de aardbeving volgden nog zeker vier naschokken, waarvan de zwaarste een kracht had van 5,1.

“Hotel ingestort”

De precieze omvang van de schade is nog niet bekend. Een hotel in de buurt van het epicentrum zou zijn ingestort, maar het is niet duidelijk of ook daarbij slachtoffers vielen. Verschillende wegen in de buurt vertonen scheuren. Meer dan 300 brandweerlieden werden ingezet en reddingswerkers kwamen ter plaatse met 5.000 tenten en ander hulpmateriaal, bericht het Chinese nieuwsagentschap Xinhua.

Sichuan wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. In 2008 vielen bij een schok met een magnitude van 7,9 nog 87.000 doden en vermisten.