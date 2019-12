Minstens 11 burgerdoden bij Turkse bombardementen in noorden van Syrië LH

02 december 2019

18u56

Bron: Belga 0 Bij bombardementen van Turkse troepen op een gebied dat gecontroleerd wordt door Koerdische milities in het noorden van Syrië zijn maandag minstens elf doden gevallen, waaronder acht kinderen jonger dan 15 jaar. Dat zegt het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR).

De bommen vielen dichtbij een school in Tal Rifaat, in het noorden van Aleppo, waar het regelmatig tot geweld komt tussen Koerdische strijders en Turkse troepen. In de stad bevinden zich ook troepen van de Syrische regering en een Russische legerbasis.



Volgens het SOHR raakten ook 21 mensen gewond bij de beschietingen. De meeste slachtoffers zijn ontheemde Koerden die de Noord-Syrische stad Afrin ontvlucht zijn, die vorig jaar door de Turkse troepen werd veroverd. Na die operatie dreigde Ankara met een aanval op Tal Rifaat, maar een akkoord met Moskou kon dit voorkomen. Rusland engageerde zich daarin om een terugtrekking van de Volksbeschermingseenheden (YPG) uit de stad te bewerkstelligen. In november zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan nog dat de "terroristen" zich nog altijd niet teruggetrokken hadden.



Een bron binnen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een militaire coalitie die door Koerden geleid wordt, bevestigde de bombardementen. Hij zei ook dat de meeste gewonden er erg aan toe zijn.