Minstens 100.000 mensen geëvacueerd na overstromingen in China, grootste waterkrachtcentrale ter wereld onder druk

19 augustus 2020

16u55

Bron: Belga 0 Door overstromingen in het zuidwesten van China hebben zeker 100.000 mensen hun huis moeten verlaten. Verschillende wegen zijn verwoest. Een van de Chinese staatsmedia waarschuwt ook dat de Drieklovendam onder druk staat.

Op beelden van de staatszender CCTV is te zien dat soldaten kano's inzetten om inwoners van de stad Leshan (provincie Sichuan) te evacueren. Door het snel stijgende waterpeil zijn daar zowat duizend mensen vast komen zitten, vaak zonder eten en drinkbaar water.

In totaal hebben meer dan 100.000 inwoners van Leshan en van de nabijgelegen stad Ya'an hun woning moeten verlaten. Voorts is in Sichuan het nationaal park van de Jiuzhaigou-vallei tijdelijk afgesloten.

(Lees verder onder de kaart en foto)



In de centraal gelegen provincie Hubei staat de beroemde Drieklovendam, de grootste waterkrachtcentrale ter wereld, onder zware druk. De dam krijgt de grootste hoeveelheid water te verwerken sinds die in 2003 in gebruik genomen werd, zegt CCTV.

