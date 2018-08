Minstens 10 toeristen omgekomen door stortvloed in Zuid-Italiaanse kloof ADN KV

20 augustus 2018

19u22

Bron: Belga, ANP 9 Zeker tien toeristen zijn vandaag tijdens een excursie in een kloof in het nationaal park van Polino, in het Zuid-Italiaanse Calabrië, om het leven gekomen. Een woordvoerster van de civiele bescherming sprak aanvankelijk van vijf doden, maar dat aantal werd later op de avond officieel bijgesteld tot tien. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen. Van twee andere doden ontbreken voorlopig meer details. Zes personen raakten gewond.

Hevige neerslag had een bergriviertje in de schilderachtige kloof van Raganello, in de buurt van bergdorp Civita, zwaar doen aanzwellen. De wandelaars werden verrast door het snelstromende water. Verschillende mensen werden meegesleurd.

De krant La Repubblica schrijft dat enkelen zich konden redden door zich aan de rotsen vast te houden. Een kind werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zijn 23 personen gered, meldt nieuwsagentschap Ansa op basis van de prefectuur. Zeker drie personen zijn nog vermist. De zoektocht naar hen ging afgelopen nacht door.

Touwen

Op televisiebeelden is te zien hoe reddingswerkers toesnellen. Zij gebruikten touwen om zich in het diepe ravijn te laten zakken. Ook een helikopter werd ingeschakeld om vermisten op te sporen, de reddingswerkers weten immers niet hoeveel mensen zich op het ogenblik van de stortvloed precies in de kloof bevonden.

De canyon is volgens de gemeente Civita 13 kilometer lang en met kristalhelder water en spectaculaire rotsformaties een populaire uitstap bij toeristen.