Minstens 10 doden - waaronder blauwhelm - bij geweld in Centraal-Afrikaanse Republiek

05u40

Bron: Belga 0 AFP Zeker tien personen zijn om het leven gekomen bij gevechten tussen drie rebellengroepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat zegt een parlementslid maandag. een VN-blauwhelm kwam om bij een afzonderlijke aanval door opstandelingen.

De Seleka-rebellen, voornamelijk moslims, vochten met Antibalaka-rebellen, die in meerderheid christenen zijn, en de Unie voor Vrede, een splintergroep van de Seleka. Plaats van de feiten was Ippy, een centraal gelegen stadje, zegt lokaal parlementslid Rufin Outende. De meeste bewoners ontvluchtten het gebied toen de gevechten zondag begonnen. Tientallen bewoners verschuilden zich in de plaatselijke kerk, zegt Outende.

In het nabijgelegen Bria kwam een VN-blauwhelm uit Mauretanië om bij een aanval van Antibalaka, zegt VN-vredesmacht MINUSCA. Drie anderen, twee Mauretaniërs en een Zambiaan, raakten gewond bij de aanval maandag op de ingang van het grootste vluchtelingkamp van Bria, waar bijna 35.000 ontheemden verblijven. De aanval kwam twee uur na de interventie van blauwhelmen om twee ontheemden te bevrijden die gegijzeld werden door Antibalaka in Bria, zei VN-woordvoerder Stephane Dujarric.

De Centraal-Afrikaanse Republiek, ondanks zijn weelde aan diamanten een arm land, bevindt zich sinds eind 2012 in een crisis. Toen brak er geweld uit tussen moslim- en christelijke rebellen. Na een periode van relatieve kalmte in 2016 barstte begin 2016 weer geweld uit in verschillende steden van het land.