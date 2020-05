Minstens 10 doden na brand in privé-hospice nabij Moskou IB

11 mei 2020

02u08

Bron: Belga 0 Bij een brand in een privé-hospice in Krasnogorsk, zo’n 20 kilometer ten westen van Moskou, zijn gisterenavond minstens tien mensen omgekomen en nog eens negen personen gewond geraakt. Dat melden Russische media.

De brand brak uit op de tweede verdieping. Er zouden ongeveer 37 mensen aanwezig zijn geweest, 18 van hen waren bedlegerig. Pakweg 20 mensen, patiënten en personeelsleden konden het pand op eigen kracht verlaten. De overige aanwezigen zijn door de hulpdiensten uit het gebouw gehaald.

Het vuur brak uit op de tweede verdieping. De oorzaak van de brand is onbekend, maar mogelijk ligt een defecte warmwaterketel aan de basis van het drama.

Geen vergunningen

Volgens persbureau RIA beschikken de eigenaren van het tehuis niet over de benodigde vergunningen om terminale patiënten te verzorgen en stond het pand te boek als een woongebouw.

Zaterdagavond was er al brand in een ziekenhuis in Moskou, waar patiënten met het coronavirus worden behandeld. Daardoor kwam een persoon om het leven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.