Minst dodelijke jaar in Syrië sinds begin van conflict ttr

31 december 2019

19u36

Bron: belga 0 Het jaar 2019 was het minst dodelijke jaar in Syrië, sinds het uitbreken van de burgeroorlog in maart 2011. Toch heeft het conflict de voorbije twaalf maanden nog altijd het leven gekost aan zeker 11.215 mensen. Dat blijkt uit gegevens van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort.

Het observatorium, dat over een uitgebreid netwerk aan bronnen in Syrië beschikt, zegt dat zich bij de dodelijke slachtoffers ook 3.473 burgers bevonden, onder wie 1.021 kinderen. Vorig jaar had het conflict nog het leven gekost aan bijna 20.000 mensen. Het meest bloedige jaar was 2014, toen er meer dan 76.000 doden werden geteld.

De burgeroorlog in Syrië ontstond in maart 2011 toen, in de nasleep van de Arabische Lente, het protest tegen het regime van Bashar al-Assad op bloedige wijze werd neergeslagen. Tegenstanders van Assad namen daarop de wapens op. Uiteindelijk groeide de oorlog in Syrië uit tot een bijzonder complex conflict, waarin verschillende buitenlandse mogendheden en extremistische milities betrokken raakten.

Bij het geweld zijn in totaal al 370.000 mensen om het leven gekomen. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht gedreven.