Minneapolis verbiedt wurggrepen door politie

05 juni 2020

22u30

Bron: Belga 0 De autoriteiten in Minneapolis zijn het eens geworden over een verbod op nekklemmen en andere wurggrepen door de politie. In de Amerikaanse stad overleefde George Floyd zo'n gewelddadig optreden niet.

Een agent zette de zwarte man een knie in de nek en hield hem minutenlang tegen het asfalt gedrukt. Het weerloze slachtoffer gaf aan geen lucht meer te krijgen, maar toch hield Derek Chauvin zijn actie acht minuten en 46 seconden vol. De dader verschijnt maandag voor de rechter op beschuldiging van doodslag.

De gouverneur van Minnesota verduidelijkte vandaag ook dat onnodig geweld altijd gemeld moet worden door collega’s. Agenten zijn in dat geval ook verplicht om tussenbeide te komen. Helaas gebeurde dat bij Floyd niet.

In Californië wordt de fysieke training van politiemensen aangepast. Technieken waarbij de halsslagaders van een verdachte dichtgedrukt worden, zullen niet meer aangeleerd worden.

“Hopelijk kijkt Floyd nu toe”

Tijdens een persconferentie klopte Donald Trump zichzelf op de borst voor zijn steun aan de Afro-Amerikaanse bevolking. “Niemand heeft ooit voor de zwarte gemeenschap gedaan wat president Trump heeft gedaan”, klonk het uit zijn mond. Hij verwees daarbij naar de langetermijnovereenkomst voor financiering van Amerikaanse hogescholen en universiteiten die voornamelijk zwarte studenten aantrekken.

Daarnaast spoorde hij staten waar momenteel nog rellen uitbreken aan om de nationale garde in te zetten. “We zullen zo snel klaar staan dat hun hoofd ervan begint te tollen”, stelde hij. “We hebben het gedaan in Minnesota, in Minneapolis. Ze haalden die plek overhoop. Ik vind het geweldig, we hadden er zoveel succes. Eén nacht en het was voorbij. Er is nu geen probleem meer in Minnesota. De stad was belegerd zoals nooit iemand eerder had gezien. De mensen waren op de vlucht voor de geweldige politie.”

“We hebben allemaal gezien wat er vorige week gebeurd is. We kunnen dat niet laten gebeuren. Hopelijk kijkt Floyd nu toe en denkt hij: ‘dit is iets geweldigs dat gebeurt voor ons land’.”