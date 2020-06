Minneapolis keurt "nieuw politiemodel" goed, na plan om politie in huidige vorm te ontbinden kv

13 juni 2020

04u10

Bron: Belga 0 De gemeenteraad van Minneapolis heeft vrijdag de transformatie van de politie goedgekeurd, om een "nieuw model" van openbare veiligheid te creëren. De maatregel volgt op de dood eind mei van George Floyd tijdens een hardhandige arrestatie door de politie in de Amerikaanse stad.

Een werkgroep moet tegen 24 juli een reeks voorstellen doen om Minneapolis te helpen "over te gaan naar een nieuw model om de openbare veiligheid te verzekeren", aldus de gemeenteraad in een unaniem goedgekeurde resolutie.

In die werkgroep zullen leden van de politiediensten en specialisten in burgerrecht, gelijkheid en relaties tussen gemeenschappen zitten. De politie in haar huidige vorm zal niet verdwijnen op korte termijn, want het proces zal een jaar in beslag nemen.



Zondag had de gemeenteraad al aangekondigd de politie te willen ontbinden, die ervan werd beschuldigd "structureel racistisch" te zijn na de dood van de George Floyd, een zwarte man die omkwam door verstikking. Zijn dood leidde tot een wereldwijde protestbeweging tegen racisme en politiegeweld.

Leden van de raad zeiden dat ze het plan om de politie af te schaffen willen voorleggen aan de bevolking tijdens de presidentsverkiezingen op 3 november.