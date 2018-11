Minnares van man die zwangere echtgenote en twee kinderen vermoordde maakt zich bekend: “Hij heeft ook tegen mij gelogen” KVDS

16 november 2018

18u23

Bron: Denver Post 0 Maandag weet de Amerikaanse Christopher Watts (33) vermoedelijk wat zijn straf is nadat hij vorige week schuldig pleitte aan de moord op zijn zwangere echtgenote en twee dochtertjes in augustus. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat hij een buitenechtelijke relatie had en zijn minnares heeft nu voor het eerst haar verhaal gedaan in de Amerikaanse krant Denver Post. Daaruit blijkt dat hij even hard loog tegen haar als tegen alle anderen.

“Shanann, Bella, Celeste, als jullie me kunnen horen, kom alsjeblieft terug. Als iemand hen vasthoudt, breng hen alsjeblieft terug. Ik wil hen terugzien. Dit lege huis is niet compleet zonder hen.” Dat snikte Christopher Watts uit Frederick (Colorado) in een emotionele tv-oproep kort nadat zijn zwangere echtgenote Shanann (34) en zijn dochters Bella (4) en Celeste (3) spoorloos verdwenen. Enkele uren later bekende hij echter dat hij hen om het leven had gebracht en hun lichamen had verborgen.

Relatie

Het bleek niet zijn eerste leugen te zijn. Al snel werd duidelijk dat hij al twee maanden vreemdging. En ook die vrouw – die nu voor het eerst een naam kreeg: Nichol Kessinger (30) – werd op een vreselijke manier voorgelogen. Zo wist ze helemaal niet dat hij een relatie had, vertelt ze zelf.





De twee leerden elkaar kennen op het werk. Kessinger was aan de slag op de milieudienst van een aannemer van oliemaatschappij Anadarko Petroleum en elke ochtend verzamelden Watts en de andere operatoren in de kantine om een plek toegewezen te krijgen op het terrein. Ze had hem al gezien, maar nog nooit tegen hem gesproken. Tot op die dag midden juni. (lees hieronder verder)

“He’s a liar. He lied about everything.” https://t.co/Az57uLUqAi The Denver Post(@ denverpost) link

Toen wandelde hij haar kantoor binnen en stelde hij zichzelf voor. Terwijl ze over koetjes en kalfjes praatten, merkte Kessinger dat hij geen trouwring droeg. En de vrouw – die zelf single was – besefte dat ze hem best aantrekkelijk vond. “Hij was heel openhartig en leek me goed te kunnen luisteren”, zegt ze. Watts vertelde haar dat hij twee dochters had en hij en zijn vrouw uit elkaar waren. De scheiding was bijna afgerond, zo klonk het. “En ik geloofde hem”, aldus Kessinger.

Naar bed

Eind juni spraken ze voor de eerste keer af buiten het werk en begin juli gingen ze voor het eerst met elkaar naar bed. Vier tot vijf keer per week zagen ze elkaar. Maar Kessinger zei dat ze het langzaamaan wilde doen en dat hij moest focussen op zijn dochters en de impact die de scheiding op hen had. Zelf had ze nog nooit iemand van zijn familie en vrienden ontmoet. (lees hieronder verder)

Toen Watts eind juli familie ging bezoeken in North Carolina, belde hij haar om te zeggen dat zijn scheiding rond was. En hij vroeg haar of ze hem kon helpen bij zijn zoektocht naar een flat, waar ook zijn dochters zouden kunnen wonen. “Hij liet me geloven dat hij alle dingen deed die een rationele man en goede vader zou doen”, vertelt ze.

Op 13 augustus – de dag dat Shanann en de meisjes verdwenen – stuurde Watts volgens Kessinger een bericht naar haar om te zeggen dat hij het druk had. Ze praatten die dag echter met elkaar zoals ze dat gewoon waren. Om 15.45 uur kreeg ze plots een berichtje waarin stond dat zijn gezin “verdwenen” was. Hij vertelde dat Shanann de meisjes naar een speeldate gebracht had en dat ze niet waren teruggekomen. “Hij deed normaal en leek geen emotie te tonen”, aldus Kessinger.

Ongerust

Zelf was ze best ongerust, zo gaat ze verder, maar ze wilde er geen drama van maken omdat Watts er zelf zo rustig onder bleef. En toen daagden de media op aan zijn huis. (lees hieronder verder)

Later die avond ontdekte ze met stijgende ontzetting hoe de vork écht in de steel zat met Watts. De handtas en de portemonnee van Shanann lagen nog altijd in hun huis, Watts was vroeger naar huis gegaan van het werk om de politie binnen te laten en nog heel wat andere mensen hadden ook tevergeefs geprobeerd om zijn echtgenote in de loop van de dag te bereiken.

Afgrijzen

“Terwijl ik het nieuws volgde, ontdekte ik tot mijn afgrijzen dat hij nog altijd getrouwd was en dat zijn echtgenote 15 weken zwanger was”, aldus Kessinger, die daarna nog meer begon te vrezen voor de vermiste vrouw en kinderen. “Ik dacht: als hij tegen mij kon liegen en zoiets groots kon verbergen, waarover heeft hij dan nog allemaal de waarheid niet verteld?”

Die avond bestookte ze hem met telefoontjes en berichten. En Watts bekende dat hij gelogen had over zijn scheiding. “Waren er aanwijzingen dat iemand zich met geweld toegang had verschaft tot zijn huis?”, vroeg ze. “Waren de autostoeltjes van de meisjes er nog? Was de Epipen (een spuit met adrenaline tegen hevige allergieën, red.) van een van de meisjes nog in huis?” Weer toonde Watts volgens Kessinger geen enkele emotie en hij probeerde steeds van onderwerp te veranderen. “Er leek me echt iets niet in de haak te zijn”, zegt ze. (lees hieronder verder)

De volgende dag op het werk probeerde Kessinger hem te doen vertellen wat hij wist over de verdwijning en vroeg ze hem wat hij gedaan had. Maar hij verzekerde haar dat hij zijn gezin nooit kwaad zou doen. “Ik kwam op een punt dat hij me zoveel leugens vertelde, dat ik zei dat ik hem niet meer wilde zien tot zijn familie gevonden was.”

De volgende morgen belde ze naar eigen zeggen de politie van Weld County om alles te vertellen over haar relatie met Watts en zijn leugens. De dag erop zat ze samen met speurders van het FBI. “Ik wilde gewoon helpen”, vertelt ze. “Met een zwangere vrouw en twee kinderen die vermist waren, wilde ik gewoon alles doen wat ik kon.”

Boeien

Haar voorgevoel bleek juist te zijn. Later op de avond van 15 augustus werd Watts in de boeien geslagen voor de moord op zijn vrouw en kinderen. Hij gaf ook aan dat hun lichamen op het terrein lagen van het oliebedrijf waarvoor hij werkte. (lees hieronder verder)

Vorige week pleitte hij tijdens zijn proces schuldig aan moord als onderdeel van een minnelijke schikking waardoor hij de doodstraf kan vermijden. Als de rechter zich daar maandag akkoord mee verklaart, staat hem een levenslange gevangenisstraf te wachten.

“Ik voel me zo triest”, reageert Kessinger nog. “Ik twijfelde er van in het begin niet aan dat hij hen vermoord heeft. Hij is een leugenaar. “Hij heeft ook tegen mij gelogen. Over alles.”