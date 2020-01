Ministers van nieuwe Spaanse regering leggen eed af: 11 mannen en 11 vrouwen TT

13 januari 2020

13u08

Bron: Belga 0 De 22 ministers van de nieuwe linkse regering in Spanje hebben in het Zarzuelapaleis bij koning Felipe VI de eed afgelegd. Het gaat om 11 vrouwen en 11 mannen. Premier Pedro Sánchez had vorige woensdag al de eed afgelegd bij de koning, daags nadat hij een krappe meerderheid voor zijn nieuwe ploeg had gekregen in het Spaanse parlement. Morgen staat de eerste kabinetsvergadering op de agenda.

Het is de eerste coalitieregering in Spanje sinds het herstel van de democratie in 1978. "Het wordt een legislatuur van dialoog over sociale en territoriale aangelegenheden en over zaken die meerdere generaties aanbelangen", aldus Sanchez.

Er zijn vele nieuwe gezichten in deze regering, zo gaat Buitenlandse Zaken naar juriste en econome Arancha González. Zij volgt Josep Borrell op, die vandaag de Buitenlandse aangelegenheden van de EU in de Europese Commissie behandelt.

Carmen Calvo blijft wel op post als vicepremier, en ook Fernando Grande-Marlaska blijft op Binnenlandse Zaken en María Jesús Montero op Financiën. De baas van links-radicale partij Podemos, Pablo Iglesias, is een van de vier vicepremiers.