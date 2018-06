Ministers Financiën G7: "Het is aan Trump om handelsoorlog te vermijden" IB

03 juni 2018

02u14

Bron: Belga 1 Het is nu aan VS-president Donald Trump om de plooien glad te strijken en een handelsoorlog met Canada, de Europese Unie en Mexico te vermijden. Die boodschap gaven zes ministers van Financiën van de G7 aan hun Amerikaanse collega Steven Mnuchin. Dat verklaarden diplomaten na afloop van een bijeenkomst in het Canadese skiresort Whistler.

"We hebben nog een paar dagen om de nodige stappen te nemen om een handelsoorlog tussen de EU en de VS te vermijden. En om een handelsoorlog tussen G7-leden te vermijden. De bal ligt in het kamp van de Verenigde Staten. Het is aan de VS-regering om de juiste beslissingen te nemen, de plooien glad te strijken en de moeilijkheden te overwinnen", zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire aan journalisten. Le Maire sprak over een "gespannen en zware" bijeenkomst. "Ik zou zeggen dat het meer een G6 plus 1 was dan een G7."

Represailles

Canada en de EU stapten allebei naar de Wereldhandelsorganisatie, nadat de VS de douanetarieven op staal en aluminium had verhoogd tot respectievelijk 25 en 10 procent. Ook Mexico is getroffen door de tarieven. Zowel Canada als de EU dreigden al met represailles.

Een dergelijk sterke onenigheid is ongewoon binnen de G7, de zeven grootste economieën ter wereld. Daar maken naast de VS ook Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Groot-Brittannië deel van uit.