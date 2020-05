Ministerie van Justitie laat zaak tegen ex-veiligheidsadviseur van Trump vallen kv

07 mei 2020

22u54

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Justitie laat de aanklachten tegen Michael Flynn, voormalig veiligheidsadviseur van president Donald Trump, vallen. Het ministerie vroeg vandaag aan het federaal gerechtshof in de hoofdstad Washington om een einde te maken aan de procedure. Flynn speelde een centrale rol in het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller over mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Flynn heeft toegeven dat hij tijdens een FBI-verhoor opzettelijk valse verklaringen had afgelegd over zijn contacten met de toenmalige Russische ambassadeur in de VS, Sergey Kislyak. Flynn sprak in december 2016 illegaal met Kislyak over Amerikaanse sancties tegen Moskou en een aanstaande stemming over een VN-resolutie over het Israëlische kolonisatiebeleid.

Ondanks de betekenis, vermeldt een mededeling van het ministerie nu dat een verder vervolging in de zaak niet de belangen van justitie dient.



Flynn heeft vorig jaar nieuwe advocaten in de arm genomen, die de schuldbekentenis betwisten. Ze zeggen dat Flynn erin werd geluisd door de FBI.