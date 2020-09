Ministerie van Binnenlandse Veiligheid VS: Rusland probeert vertrouwen in poststemmen te ondermijnen IB

04 september 2020

03u35

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) waarschuwt dat Rusland het vertrouwen van Amerikanen in de veiligheid en geldigheid van het stemmen per post probeert te ondermijnen.

In een publicatie met het label ‘alleen voor officieel gebruik’ stelt het ministerie dat Rusland “waarschijnlijk door zal gaan met het versterken van de kritiek op het stemmen per post en het veranderen van stemprocessen tijdens de coronapandemie om het vertrouwen van het publiek te ondermijnen”.

Medio augustus zouden Russische staatsmedia en websites kritiek op het stemmen per post hebben gepubliceerd waarin wordt beweerd dat “mensen die niet mogen stemmen, stembiljetten konden ontvangen vanwege verouderde kiezerslijsten waardoor een groot aantal stembiljetten kwetsbaar zou zijn voor geknoei”. Sinds maart zouden er Russische berichten circuleren dat het stemmen per post “enorme mogelijkheden tot verkiezingsfraude biedt’’.

Rusland zal waarschijnlijk zijn ,,kwaadaardige buitenlandse inmenging’’ de komende tijd verder opvoeren om het vertrouwen van het publiek in de Amerikaanse verkiezingen te doen afbrokkelen. In het verslag stond ook dat tijdens de voorverkiezingen in Iowa Russische media beweerden dat de uitslag daar ,,was geregeld ten gunste van gevestigde kandidaten’’ en dat problemen met het stemsysteem hadden geleid tot ,,manipulatie van de stemming’’.

Rusland heeft altijd ontkend zich te mengen in de Amerikaanse verkiezingen.