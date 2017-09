Minister van Financiën Schäuble mogelijk nieuwe voorzitter van Duitse parlement jv

15u23

Bron: Belga 0 REUTERS De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft een eerste stap gezet om de nieuwe voorzitter van de Bondsdag, het parlement in Berlijn, te worden. De CDU-politicus zal op 17 oktober door CDU/CSU-fractieleider Volker Kauder (CDU) en CSU-verantwoordelijke voor de deelregeringen Alexander Dobrindt voor de functie voorgedragen worden, zo is uit Union-kringen vernomen.

De 75-jarige politicus is de eminence grise van de Duitse politiek. Hij zetelt al sinds 1972 in de Bondsdag. Als minister van Binnenlandse Zaken werkte hij met de DDR het herenigingsakkoord uit. Hij was ook lange tijd CDU/CSU-fractieleider, maar moest wegens een schandaal rond partijfinanciering zijn functie als voorzitter van de partij en de fractie in 2000 neerlegen. Schäuble is sinds 2009 federaal minister van Financiën.



De CDU/CSU met kanselierskandidate Angela Merkel heeft bij de parlementsverkiezingen van zondag veel stemmen verloren. Met 32,9 procent blijft ze echter met afstand de grootste partij, waardoor ze de post van parlementsvoorzitter kan toekennen. De christendemocraat Norbert Lammert, die twaalf jaar voorzitter was van de Bondsdag, is geen kandidaat meer voor een mandaat.