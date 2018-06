Minister van Defensie Zuid-Korea: "Geef Kim Jong-un een kans" KVE

02 juni 2018

17u21

Bron: ANP 0 De Zuid-Koreaanse minister van Defensie, Song Young-moo, vindt dat Noord-Korea het voordeel van de twijfel moet krijgen. "Als we denken dat Noord-Korea ons in de toekomst op dezelfde manier zal misleiden als in het verleden, hoe kunnen we dan onderhandelen en vrede stichten?'', zei de minister volgens persbureau Yonhap.



Song reageerde op uitspraken van zijn Japanse collega Itsunori Onodera, die vandaag zei dat de Noord-Koreanen zich in het verleden niet hebben gehouden aan afspraken over hun nucleaire programma. "Meneer Onodera sprak over de gebroken beloften. Dat gebeurde in het verleden. Het land heeft nu een andere leider'', zei de Zuid-Koreaan, die doelde op Kim Jong-un.



De Japanse minister Onodera had verder gezegd dat zijn land het belangrijk vindt dat Noord-Korea niet beloond wordt alleen voor het feit dat het land instemt met een dialoog met het buitenland. Hij benadrukte dat de Noord-Koreaanse leider ook concrete actie moet ondernemen door zijn nucleaire- en raketprogramma te ontmantelen.



De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet naar verwachting op 12 juni de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore. Het wordt de eerste keer dat twee zittende leiders van de landen met elkaar om de tafel zitten. Trump wil dat Noord-Korea zijn nucleaire programma ontmantelt.