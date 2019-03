Minister van Buitenlandse Zaken: “Goed mogelijk” dat Trump door God gezonden is om Israël te redden van Iran TT

22 maart 2019

20u52

Bron: BBC, CNN 0 Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, noemt het “goed mogelijk” dat president Donald Trump door God naar de aarde is gezonden om “Israël te redden van de Iraanse dreiging”. Dat zei Pompeo in een interview met de tv-zender Christian Broadcasting Network tijdens zijn reis door Israël.

Pompeo kreeg tijdens het interview in Jeruzalem de vraag voorgeworpen of Trump naar de aarde zou kunnen zijn gestuurd om Israël te redden. “Als een christen geloof ik dat dat goed mogelijk is”, antwoordde hij. “Ik heb er alle vertrouwen in dat dit Gods werk is”, verwees hij naar de Israëlische hoofdstad en de “merkwaardige geschiedenis van het geloof in deze stad en het werk dat onze regering heeft gedaan om te verzekeren dat de democratie in het Midden-Oosten en deze staat kunnen blijven bestaan”.

De uitspraken van Pompeo komen er nadat Trump gisteren besliste de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen. “Na 52 jaar is het tijd voor de Verenigde Staten om volledig de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen”, klonk het. “Die erkenning is van strategisch belang voor de staat Israël en de regionale stabiliteit.”

Het is niet de eerste keer dat een Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt dat er een soort van goddelijke kracht achter de president zit. In januari zei Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders al dat “God wilde dat Trump president werd”. Trumps regering is de eerste in honderd jaar die een officiële bijbelstudie-groep kent, waar Pompeo ook lid van is.