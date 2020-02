Minister-president Duitse deelstaat Thüringen die met hulp extreemrechts verkozen werd, bereid op te stappen YV

06 februari 2020

15u48

Bron: Belga 2 Thomas Kemmerich, de nieuwe minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen, is een dag na zijn omstreden verkiezing bereid om alweer een stap opzij te zetten. Dat heeft zijn partij FDP vanmiddag bekendgemaakt.

De liberale FDP-fractie zegt bereid te zijn om een motie in te dienen voor de ontbinding van het regionale parlement. Op die manier wordt de weg vrijgemaakt voor nieuwe verkiezingen. “Thomas L. Kemmerich wil op die manier de smet van de AfD-steun wegnemen, die er op het ambt van zijn minister-presidentschap kleeft”, staat in een mededeling van de regionale partijafdeling.

“Ontslag is onvermijdelijk”, heeft Kemmerich intussen ook zelf verklaard. “Gisteren heeft AfD met een valse truc geprobeerd om de democratie schade toe te brengen”, zo klinkt het. “Democraten moeten gebruik maken van democratische meerderheden. Het is duidelijk dat die in dit parlement niet tot stand kunnen worden gebracht.”

Protest tegen verkiezing

Thomas Kemmerich werd woensdag verrassend verkozen tot minister-president van de deelstaat Thüringen. Zijn aanduiding doet heel wat stof opwaaien, omdat hij de eerste regeringsleider in Duitsland is die zich laat verkiezen met stemmen van de extreemrechtse AfD. Ook verschillende CDU-verkozenen hebben hem gesteund.

Woensdagavond werd op verschillende plaatsen in Duitsland gemanifesteerd tegen de manier waarop Kemmerich verkozen werd. Ook politiek leidde de zaak tot ophef. De christendemocratische partij CDU had woensdag al opgeroepen tot nieuwe verkiezingen. Donderdag had bondskanselier Merkel de aanduiding van een minister-president met extreemrechtse steun “onvergeeflijk” genoemd.