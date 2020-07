Minister Goffin: "Srebrenica herinnert ons aan strijd tegen haat en racisme" TTR

11 juli 2020

20u43

Bron: belga 12 De Bosnische stad Srebrenica viel op 11 juli 1995 in handen van de Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. In de dagen die volgden ontvoerden en vermoordden ze in minder dan een week meer dan 8.000 mensen, voornamelijk mannen en tieners, simpelweg omdat ze Bosnisch waren. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) heeft de 25ste verjaardag van deze genocide herdacht.

"Als we deze tragedie nooit meer willen herbeleven, moeten we nooit vergeten wat er 25 jaar geleden in Srebrenica is gebeurd", zei minister Goffin zaterdag in een videoboodschap die tijdens de herdenkingsplechtigheid in Potocari werd uitgezonden." Het is ook essentieel om de feiten bij naam te noemen: deze misdaad is inderdaad genocide, zoals het Strafhof voor het voormalige Joegoslavië onbetwistbaar heeft vastgesteld. Om een herhaling van het verleden te voorkomen, is het dus van essentieel belang om de woorden van degenen die de genocide in Srebrenica proberen te ontkennen of te minimaliseren, duidelijk aan de kaak te stellen."

Minister Goffin herinnerde er ook aan dat er geen verzoening mogelijk is zonder gerechtigheid en dat het daarom meer dan ooit noodzakelijk is om de strijd tegen de straffeloosheid voort te zetten. Het mechanisme voor de uitoefening van de resterende functies van de Internationale Strafrechtelijke Tribunalen moet daarom zijn werk voortzetten, en de minister was in dit verband verheugd dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 25 juni 2020 resolutie 2529 heeft aangenomen, waarin het mandaat van Serge Brammertz met twee jaar wordt verlengd als aanklager van het mechanisme.

Verzoening door middel van gerechtigheid en volledige erkenning van het verleden: het is op basis van die fundamentele beginselen dat de Europese Unie na de oorlog is opgebouwd. Daarom herhaalde minister Goffin dat echte en duurzame verzoening in de regio tot stand kon komen door de genocide in Srebrenica te erkennen en alle daders voor het gerecht te brengen.

"De genocide in Srebrenica laat zien tot welke misdaden nationalistische ideologieën leiden en herinnert ons eraan dat we meer dan ooit moeten blijven strijden tegen racisme, antisemitisme en alle andere vormen van haat, onverdraagzaamheid en discriminatie", besloot de minister.