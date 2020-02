Minister Goffin (MR) bij NAVO: “België pleit voor constructieve dialoog met China” HR

18 februari 2020

14u41

Bron: Belga 0 Buitenland Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) pleit voor een evenwichtige aanpak van China en een constructieve dialoog met het regime in Peking. Dat zei hij tijdens een vergadering van de parlementaire assemblee van de NAVO in Brussel.

Rond China is de laatste maanden heel wat te doen in NAVO-kringen, onder meer naar aanleiding van de nakende uitrol van 5G-netwerken. De Verenigde Staten zetten de Europese bondgenoten onder druk niet in zee te gaan met Chinese technologiebedrijven, omdat er een groot risico op spionage zou zijn. Zeker in Brussel, de thuisbasis van heel wat internationale instellingen zoals de NAVO, ligt dat gevoelig.

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin vindt het logisch dat China op de radar van de NAVO terechtkomt, zei hij tijdens een vergadering van de parlementaire assemblee achter gesloten deuren in Brussel. “België pleit voor een evenwichtige aanpak. We moeten onze kennis van de situatie verbeteren om de impact van China op onze veiligheid beter te begrijpen. Maar als alliantie moeten we ook de hand uitsteken naar Peking, en ons engageren in een constructieve dialoog.”