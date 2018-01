Minibus stort van brug in India: 13 doden, waaronder 7 kinderen kv

28 januari 2018

05u38

Bron: ANP 0 In het westen van India is een minibus van een brug gestort. Daarbij zijn dertien mensen omgekomen, van wie zeven kinderen, meldt de politie. Drie personen overleefden het ongeluk en zijn gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

De buschauffeur verloor de controle over het stuur en reed door de vangrail van een brug in de buurt van de stad Kolhapur. De bus viel tien meter diep en belandde in de rivier de Panchganga. De passagiers van de bus waren Hindoestaanse pelgrims die terugkeerden van een bezoek aan een tempel.

Volgens lokale media zou de bestuurder te hard hebben gereden. De politie onderzoekt het ongeluk.

India is het land met de meeste verkeersdoden wereldwijd. Gemiddeld vinden jaarlijks 135.000 mensen de dood in het Indiase verkeer.