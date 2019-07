Minibus crasht tegen rotswand in Peru: 19 doden

29 juli 2019

Bron: Belga

Negentien doden en acht gewonden, dat is de zware balans van een verkeersongeval in Peru. Een minibus botste in de nacht van zondag op maandag tegen een rotswand, 100 kilometer ten noorden van Lima. Dat meldt de Peruviaanse politie.