Mini-docu: Noord-Korea achter de schermen

Robin Ramaekers Sander Denayer Jef Artois

24 mei 2018

21u53

Bron: VTM Nieuws

De historische top tussen Trump en Kim Jong-un gaat dan toch niet door. Of de Noord-Koreanen daar veel van te weten zullen komen, is nog maar de vraag. VTM Nieuws-reporter Robin Ramaekers bezocht een maand geleden Noord-Korea en merkte dat de inwoners maar weinig wisten van de internationale ontwikkelingen. Gesprekken met Noord-Koreanen bleken bovendien zéér stroef te lopen. De censuur loert er altijd om de hoek. Bekijk hier de volledige mini-documentaire over het bezoek van Robin Ramaekers aan Noord-Korea.