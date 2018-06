Minderjarigen van vluchtelingenboot Aquarius lopen weg uit opvang KVE

22 juni 2018

13u34

Bron: Belga 9 Achtentwintig minderjarigen van de vluchtelingenboot Aquarius die in Spanje worden opgevangen, zijn gisteren uit hun opvangcentrum weggelopen, maar zijn teruggevonden, zo hebben de autoriteiten vandaag gemeld.

"Achtentwintig van hen zijn overdag ontsnapt, en ze zijn allemaal terug in het opvangcentrum" in Alicante, aan de kust van de Middellandse Zee, zei een woordvoerder van de regionale regering deze middag.

De minderjarigen zijn ondergebracht in een herberg in deze stad op zowat 150 kilometer ten zuiden van Valencia, de havenstad waar ze zondag aan land gingen na een lange reis over de Middellandse Zee.

De autoriteiten konden niet meteen de leeftijd, nationaliteit of redenen preciseren waarom de minderjarigen waren weggelopen.

Spanje nam 630 migranten, onder wie 40 minderjarigen, van de Aquarius op, nadat Italië het schip van SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen geweigerd had. Volgens de Spaanse regering wil bijna de helft van hen asiel aanvragen in Frankrijk.