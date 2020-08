Minder metro's voor New York door telewerkende pendelaars RL

27 augustus 2020

00u27

Bron: Belga 0 Als de Amerikaanse regering geen 12 miljard dollar (bijna 10,2 miljard euro) in het openbaar vervoer in New York pompt, zal het aanbod mogelijk met 40 procent teruggeschroefd moeten worden. Daarvoor waarschuwt Patrick Foye, de topman van de vervoersmaatschappij New York Metropolitan Transportation Authority.

De bussen en metro's van de MTA vervoeren nog steeds veel minder reizigers, ook al is de coronapandemie al enkele weken onder controle in New York. Veel inwoners uit de regio blijven telewerken.

"Zelfs tijdens de grote crisis van de jaren dertig was de reizigersdaling niet zo groot en aanhoudend", zei Foye. Het gebruik van de metro ligt 75 procent onder het niveau van voor de coronacrisis. Op de twee belangrijke treinlijnen die de MTA uitbaat, is er eenzelfde daling. Op de bussen zijn er 35 procent minder reizigers.

Boekhouding in evenwicht

De MTA is wettelijk verplicht de boekhouding in evenwicht te hebben. De inkomsten zouden zowat 200 miljoen dollar (169 miljoen euro) per week lager liggen, of circa 40 procent van de normale omzet. Zonder extra geld zal dus in het aanbod moeten worden gesneden.

Dat geld zit er niet meteen aan te komen, want onderhandelingen tussen de Democraten en Republikeinen over een steunpakket zijn afgesprongen.

