Minder lang aanschuiven op de wegen naar het zuiden TT

25 juli 2020

09u45

Bron: Belga 6 De vakantie-uittocht verloopt vanochtend kalmer in vergelijking met een jaar eerder. Op verschillende plaatsen in Frankrijk, maar ook Duitsland, Oostenrijk en Zwitersland is het rond 9.30 uur minder lang aanschuiven. Het verkeer neemt wel stilaan toe op de belangrijke verkeersassen, meldt mobiliteitsorganisatie VAB.

Deze zaterdag is een “rode” vakantiedag op de wegen, volgende week zaterdag wordt het nog drukker, wat “zwart” geeft. Ook in het zuiden van Duitsland is er extra drukte omdat de schoolvakantie start in de deelstaat Beieren.

Het is momenteel al druk op de ‘Autoroute du Soleil’ in de Rhônevallei, met 1 uur en 25 minuten extra reistijd. Op de A10 tussen Parijs en Bordeaux is er sprake van anderhalf uur extra. Voor de Gotthardtunel in Zwitserland moet de automobilist ook rekening houden met anderhalf uur.

De Karawankentunnel in Oostenrijk richting Slovenië is de uitzondering, met 2 uur extra reistijd. Daar veroorzaken grenscontroles en wegenwerken lange files. Eerder op de ochtend was er zelfs sprake van drie uur extra.

Ook richting het noorden kan het druk zijn. Zo is er 1 uur extra reistijd op de A7 tussen Hamburg en Flensburg in het noorden van Duitsland, richting Denemarken.