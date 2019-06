Minder enthousiasme voor topfavoriet Joe Biden dan voor andere Democratische presidentskandidaten kv

09 juni 2019

19u11

Bron: CNN, Business Insider 0 Joe Biden is momenteel nog steeds de meest populaire presidentskandidaat in de Democratische voorverkiezingen. Andere kandidaten zitten hem echter steeds dichter op de hielen. Bovendien geven de kiezers aan dat ze niet “bijzonder enthousiast” voor hem zijn, in vergelijking met andere deelnemers. Dat blijkt uit een nieuw peiling van nieuwszender CNN, krant Des Moines Register en mediabedrijf Mediacom.

In de staat Iowa, de eerste staat waar volgend jaar zal worden gestemd in de voorverkiezingen, staat voormalig vicepresident Joe Biden aan de leiding met 24 procent van de stemmen. Hij wordt gevolgd door Bernie Sanders (16 procent), Elizabeth Warren (15 procent) en Pete Buttigieg (14 procent). Geen enkele andere kandidaat haalt 10 procent of meer. Kamala Harris krijgt voorlopig steun van 7 procent van de kiezers. De andere kandidaten bengelen helemaal onderaan en behalen nog geen 5 procent van de stemmen.

Enthousiasme

Hoewel Biden dus nog steeds favoriet blijkt te zijn, toont de nieuwe peiling ook aan waar het probleem echter kan zitten: het gebrek aan enthousiasme voor zijn kandidatuur in vergelijking met de 22 andere deelnemers. Dat enthousiasme is echter essentieel om kiezers te werven.



Slechts 29 procent van Bidens aanhangers omschrijven zichzelf in de peiling als “bijzonder enthousiast” over zijn campagne. Sanders, Warren en Buttigieg behalen op dat vlak elk 43 procent. De overige kandidaten halen gemiddeld 39 procent.

Ongeveer twee op de drie ondervraagden gaven bovendien aan dat ze een Democratische presidentskandidaat verkiezen die een grote kans maakt om Donald Trump te verslaan tijdens de presidentsverkiezingen. Of het gedachtegoed van die persoon aanleunt bij hun eigen visie is van ondergeschikt belang.

Biden onder vuur

De voorbije dagen kreeg Biden de wind van voren van andere Democratische kandidaten voor onder andere zijn houding ten opzichte van abortus, momenteel een erg heikel punt in de VS, aangezien de Trump-administratie verscheidene anti-abortusmaatregelen heeft getroffen. Biden is immers al decennialang gekant tegen de financiering van abortus met overheidsgeld. Eerder deze week zag hij zichzelf echter genoodzaakt om die stelling te herzien, na kritiek van zijn Democratische tegenhangers.

Kandidaat Seth Moulton verweet Biden bovendien dat hij voor de oorlog in Irak had gestemd. “Bravo voor Biden omdat hij doet wat juist is en zijn jarenlange steun aan het Hyde-amendement intrekt”, schreef Moulton, zelf een veteraan van de oorlog in Irak op Twitter. “Het vergt moed om toe te geven dat je het bij het verkeerde eind hebt, vooral wanneer die beslissingen miljoenen mensen treffen. Doe het nu voor de oorlog in Irak.”

Het is nog lang niet zeker of Biden aan de leiding zal blijven. Later deze maand gaan de voorverkiezingsdebatten van start.