Minder dan de helft van vluchtelingenkinderen gaat naar school

30 augustus 2019

08u38

Bron: belga 1 buitenland Minder dan de helft van de vluchtelingen met schoolgaande leeftijd gaan effectief naar school. Dat zegt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR). Die waarschuwt voor de negatieve gevolgen die dit heeft voor het land waar ze opgevangen worden.

"We moeten investeren in vluchtelingenonderwijs of we betalen de prijs van een generatie kinderen die gedoemd is op te groeien terwijl ze niet in staat zijn om zelfredzaam te worden, werk te vinden en bij te dragen aan de gemeenschap", zegt Filippo. Grandi, Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen.

Volgens schattingen in het rapport van het agentschap gaan ongeveer 3,7 miljoen van de naar schatting 7,1 miljoen vluchtelingenkinderen niet naar school. Ongeveer 63 procent gaat naar de lagere school, vergeleken met 91 procent van de kinderen in het algemeen. Dit percentage is slechts 24 procent op de middelbare school, ruim onder de geregistreerde 84 procent in het algemeen. Slechts 3 procent van de jonge vluchtelingen bereikt de universiteit, vergeleken met 37 procent van hun leeftijdsgenoten.

De UNHCR roept regeringen en donateurs op initiatieven te lanceren om scholen te bouwen, leraren op te leiden en de onderwijskosten van jonge vluchtelingen te dekken. Zonder opleiding of uitzicht op een baan zijn "adolescenten kwetsbaarder voor uitbuiting en de verleiding om illegale activiteiten te ondernemen uit wanhoop", zegt het rapport.