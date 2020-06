Minder dan 700 coronadoden op 24 uur in VS, recordaantal infecties in Mexico RL

19 juni 2020

04u17

Bron: ANP, Reuters, Belga 0 In de Verenigde Staten zijn de voorbije 24 uur 687 sterfgevallen door het nieuwe coronavirus gemeld. Dat zegt de universiteit Johns Hopkins donderdagavond.

Het is al de achtste dag op rij dat in de dagelijkse balans melding wordt gemaakt van minder dan duizend doden in de VS. Met een totaal van 118.836 sterfgevallen en bijna 2,2 miljoen besmettingen sinds de uitbraak van de epidemie, blijven de VS wel het zwaarst getroffen land ter wereld.

In de VS is de eerste golf van het virus nog niet voorbij. De epidemie verplaatste zich van New York en het noordoosten van het land naar een grote strook in het zuiden en oosten van het land, naar staten zoals Arizona, Texas en Florida.

We zien nog te veel mensen met onbedekte gezichten. Daarmee brengen ze de vooruitgang in gevaar die we hebben geboekt in de strijd tegen het virus Gouverneur van Californië Gavin Newsom

Mondmasker verplicht in Californië

De autoriteiten in de staat Californië verplichten inwoners mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Mensen moeten onder de meeste omstandigheden hun gezicht gaan bedekken in de buitenlucht en in gebouwen.

De maatregel zou nodig zijn omdat veel inwoners van de staat het nu nog nalaten gezichtsbedekking te dragen. “Simpel gezegd: we zien nog te veel mensen met onbedekte gezichten. Daarmee brengen ze de vooruitgang in gevaar die we hebben geboekt in de strijd tegen het virus”, aldus gouverneur Gavin Newsom.

Recordaantal infecties Mexico

Ook de zuiderburen gaan nog altijd gebukt onder de eerste golf. Het ministerie van Gezondheid in Mexico een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus op donderdag. In de afgelopen 24 uur zijn 5.662 nieuwe besmettingen en 667 doden geteld. De totale dodentol komt daarmee op 19.747 te liggen.

Volgens de overheid ligt het werkelijke aantal infecties significant hoger. Het land kampt met een beperkte testcapaciteit.

