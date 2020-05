Minder dan 1.000 mensen op intensieve zorgen in Italië, laagste aantal sinds 10 maart KVE

11 mei 2020

19u24

Bron: Belga 1 Er lagen maandag minder dan 1.000 coronapatiënten op de intensive care in Italië, precies 999. Dat is het laagste aantal sinds 10 maart, de dag na het besluit om de bevolking in lockdown te plaatsen, aldus de Italiaanse civiele bescherming. Op het hoogtepunt van de epidemie, op 4 april, lagen op intensive care 4.068 mensen. Het ziekenhuissysteem in Noord-Italië stond toen op instorten.

Het aantal sterfgevallen in de afgelopen 24 uur (179) vertoonde maandag een lichte opleving ten opzichte van de dag ervoor (165), maar blijft voor de derde opeenvolgende dag onder de 200.

Italië heeft in totaal 30.739 Covid-19-sterfgevallen geregistreerd, het hoogste aantal in Europa en het op twee na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Er raakten 219.814 mensen besmet.

Op 4 mei startte het land met de geleidelijke afbouw van de maatregelen. Die afbouw zou binnenkort in een volgende fase moeten komen met onder meer de heropening van de musea gepland op 18 mei.



Autoriteiten blijven de Italianen intussen oproepen voorzichtig te zijn en waarschuwen voor een tweede golf. "Er zijn te veel mensen buiten, en helaas te veel zonder maskers of mensen die de sociale afstand niet respecteren", klaagde Roberto Cauda, hoofd van de afdeling infectieziekten van het Gemelli-ziekenhuis in Rome.

De schoonheid van Italië blijft niet in quarantaine Premier Conte

"Deze zomer zullen we niet op onze balkons blijven en blijft de schoonheid van Italië niet in quarantaine. We kunnen naar zee en de bergen gaan om van onze steden te genieten", beloofde premier Giuseppe Conte in een interview, zondag in Corriere della Sera. Maar deze vakanties zullen "op een andere manier, met regels en met voorzichtigheid" zijn, voegde hij eraan toe en legde uit dat er precieze richtlijnen zouden worden gegeven in overeenstemming met de evolutie van de epidemie.

Conte heeft naar verwachting maandagavond nog een kabinetsmeeting over maatregelen die de Italiaanse economie een boost moeten geven na corona. De Italiaanse regering voorziet een steunpakket van 55 miljard euro.

