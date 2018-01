Minder baby's geboren in China, ondanks afschaffing eenkindpolitiek LB

19 januari 2018

10u58

Bron: Belga 0 Het aantal geboortes in China is vorig jaar gedaald tegenover een jaar eerder, en dat ondanks het laten varen van de eenkindpolitiek.

Er werden in 2017 17,23 miljoen baby's geboren in het meestbevolkte land ter wereld, terwijl er dat in 2016 nog 17,86 miljoen waren. Dat meldt Ning Jizhe, directeur van het nationaal bureau voor de statistiek. China telt ongeveer 1,38 miljard inwoners.

Oorzaken

Toch blijft het aantal geboortes "relatief hoog", zegt de nationale commissie voor gezinsplanning en gezondheid.

De commissie ziet twee oorzaken voor de achteruitgang: het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd is gedaald en stellen kiezen er steeds meer voor om pas op latere leeftijd aan kinderen te beginnen. Dat er minder vrouwen op vruchtbare leeftijd zijn, is deels precies door het eenkindbeleid te verklaren. Koppels die slechts één kind mochten krijgen, verkozen een zoon en brachten een pasgeboren dochter vaak om. Dat koppels later aan kinderen beginnen, illustreert de invloed van de westerse levensstijl waarbij beide ouders uit werken gaan.

De Aziatische grootmacht zag zich genoodzaakt om de eenkindpolitiek, die eind jaren zeventig werd ingevoerd, aan de kant te schuiven als antwoord op de sterke vergrijzing in het land. Sinds 2013 mochten stellen met één kind al voor een tweede kind gaan. Sinds 2016 is dat privilege opengesteld voor alle Chinezen.