Milo Djukanovic wordt na drie termijnen als premier tweede keer president van Montenegro sam

20 mei 2018

22u19

Bron: belga 1 Milo Djukanovic start aan zijn tweede termijn als president van Montenegro. Van 1998 tot 2002 bekleedde hij die functie al eens in de Balkanstaat aan de Adriatische Zee.

De 56-jarige Djukanovic draait al langer mee in de Montenegrijnse politiek. Zo was hij al meermaals eerste minister. Zijn eerste termijn als premier dateert van 1991, toen hij de jongste eerste minister van Europa werd.

Hij is ook al jarenlang de sterkhouder van de Democratische Partij van Socialisten (DPS), die de voorbije 27 jaar aan de macht was in Montenegro.

Djukanovic nam in april deel aan de presidentsverkiezingen, die hij met grote overmacht won van zijn grootste uitdager Mladen Bojanic.

Meer over Milo Djukanovic

Montenegro