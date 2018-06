Miljonairszoon ontsnapt op de valreep aan een van de wreedste gevangenissen ter wereld na veroordeling voor bijlmoorden jv

08 juni 2018

11u41

Bron: Daily Mail, The Sun 0 Henri van Breda (23) sloeg in koelen bloede zijn vader (54), moeder (55) en broer (22) dood met een bijl, maar riskeerde zelf ook slachtoffer te worden van buitensporig geweld in de beruchte Zuid-Afrikaanse gevangenis Pollsmoor . Daar zou hij normaal zijn straf van drie keer levenslang uitzitten. Maar daaraan ontsnapt van Breda op de valreep: hij wordt vandaag overgebracht naar de gevangenis van Drakenstein in Paarl, meldt News24. Van Breda verlaat dus Pollsmoor, een van de ergste strafinstellingen ter wereld, waar gemoord en verkracht wordt. De bekendste gevangene was er Nelson Mandela. De bijlmoordenaar zou er van de highlife naar de hel afdalen. Al zal het in Drakenstein nu ook geen feest worden.

De rijkeluiszoon werd gisteren in Kaapstad veroordeeld tot drie keer levenslang voor de zogenaamde 'bijlmoorden' van begin 2015 in de chique villa van de van Breda's op het luxueuze De Zalze Winelands Golf Estate in Stellenbosch. Henri grijpt zo ook naast de erfenis, die om en bij de 13 miljoen euro bedraagt. Dat geld gaat naar zijn zus, Marli, die als enige de slachtpartij overleefde. Zij was op het moment van de feiten zestien.

Henri van Breda zou aanvankelijk zijn celtijd van minstens 25 jaar moeten uitzitten in een gevangenis die The Sun en de Daily Mail bestempelen als een "hellegat" en een "doodsvonnis voor vele gedetineerden": het 'Pollsmoor Maximum Security Prison'. Daar zou Henri van Breda bij aankomst in de hoofdgevangenis zijn designerkleding moeten laten vervangen door een oranje overall en daarna een volledig, vernederend onderzoek van zijn lichaam moeten ondergaan.

Zijn medegevangenen zouden hem naar verwachting op hun gekende manier verwelkomen, wat meestal gepaard gaat met geweld en verkrachting. Henri van Breda zou het als blank miljonairszoontje tussen de 98 procent zwarten heel waarschijnlijk nóg moeilijker hebben dan de andere nieuwkomers.

Maar er is plots beslist van Breda over te brengen naar Drakenstein, waar de kaarten voor hem gunstiger liggen. De moordenaar zat sinds zijn veroordeling twee weken geleden wel voorlopig vast in Pollsmoor, waar hij gisteren zijn laatste nacht doorbracht. Hij kwam er al in aanraking met geweld, in afwachting van de zitting om zijn strafmaat te kennen.

Van Breda kreeg het, volgens Weekend Argus, in de aanloop naar zijn proces in Pollsmoor aan de stok met vijf andere gevangenen toen hij op weg was naar zijn cel. Hij kon enkel aan een zware rammeling ontkomen omdat een medegedetineerde in de ziekenhuisvleugel, waar van Breda voor zijn veiligheid werd vastgehouden, een metalen condoomautomaat van de muur rukte, waarmee hij zijn kameraad verdedigde.

Pollsmoor werd gebouwd voor 4.336 gedetineerden, maar huisvest vandaag zo'n 7.500 gevaarlijke misdadigers. In cellen voor dertig worden tot 80 gevangenen gestoken. De macht is er in handen van rivaliserende bendes, The Numbers genaamd: de 26ste, 27ste en 28ste bende. Het gevangenispersoneel is met 1.278. De meeste gedetineerden slapen op de grond, zonder deken. Dat krijgen ze wel bij hun aankomst, maar wordt doorgaans meteen gestolen.

Wie wil overleven in Pollsmoor, moet proberen bescherming af te kopen bij de bendes. Maar dat houdt wel in dat de nieuwkomer de 'vrouw' moet zijn van een van de bendeleden. Wie niet gehoorzaamt, riskeert mutilatie, verkrachting en zelfs de dood. Er is ook een grote kans om ernstige ziektes zoals tuberculose en hiv op te lopen. Bovendien doet het helse leven de gevangenen vaak overgaan tot zelfdoding.

TV-acteur Ross Kemp maakte een reportage over de bendes in Pollsmoor en zei toen hij binnen was: "Het is een menselijke dierentuin. Ik ben bang. Zelfs de cipiers hier zijn niet veilig." Ook CNN mocht twee jaar geleden een kijkje gaan nemen binnenin. De reporter sprak van de "gevangenishel".