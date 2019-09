Miljonairsvrouw Kelly Craft legt eed als Amerikaanse VN-ambassadeur af IB

11 september 2019

03u31

Bron: Belga 0 De VS hebben Kelly Craft beëdigd als nieuwe ambassadeur bij de Verenigde Naties. Ze werd ingezworen tijdens een niet-openbare ceremonie in het Witte Huis. Eind juli had de Amerikaanse Senaat haar benoeming goedgekeurd.

Craft volgt Nikki Haley op, die vorig jaar opstapte. Haar eerste grote test volgt over twee weken al, wanneer de lidstaten bijeenkomen voor jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN.

De benoeming van Craft botste op verzet van centrumlinkse Democraten in de Senaat. Ze wezen onder andere op een reeks onverklaarde afwezigheden tijdens haar ambtstermijn als ambassadeur van Canada onder president Donald Trump. Dit jaar stopte ze met die job. Volgens prominenten van oppositiepartij heeft Craft ook te weinig ervaring.

Koolmijnindustrie

Kelly Craft is de echtgenote van Joe Craft, een miljardair die actief is in de koolmijnindustrie. Het echtpaar is een belangrijke sponsor van Trump en zijn Republikeinse partij.

Craft kwam in opspraak nadat ze in de Canadese media had gezegd dat ze beide kanten van het klimaatdebat geloofde. Later kwam ze daar op terug en beloofde ze, vanwege de positie van haar man, elke VN-discussie over dit onderwerp uit de weg te gaan.