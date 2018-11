Miljonairskoppel doet villa van 3,4 miljoen euro van de hand via tombola en voor 28 euro maak je al kans KVDS

Een Brits koppel dat wil verhuizen omdat de kinderen het huis uit zijn, heeft besloten om zijn villa van 3,4 miljoen euro in het zuiden van Engeland online van de hand te doen met een tombola. Voor 28 euro maak je al kans op het stulpje in het pittoreske Avon Castle, dat onder meer zes slaapkamers met badkamer telt, een snookerkamer, een bioscoop en een luxueuze buitenkeuken. Wie vanuit ons land zou willen meedoen, denkt best wel twee keer na.

Mark Beresford – die een zaak heeft die bedrijven in moeilijkheden weer op de sporen probeert te krijgen - en zijn vrouw Sharon kochten de grond 12 jaar geleden. Ze braken de bungalow die er stond af en zetten er een luxueus huis in de plaats. “We waren eigenlijk van plan om het daarna weer te verkopen, maar werden er verliefd op en besloten te blijven”, aldus Beresford (61).

Kinderen

De kinderen Eleanor, Amelia en Max zijn intussen allemaal twintigers en hebben het nest verlaten. Omdat het koppel graag wat dichter bij familie in East Sussex – onder Londen – zou wonen, besliste het om het huis van de hand te doen. Eerst probeerden ze dat via een vastgoedmakelaar, maar door de hoge registratierechten bleek dat niet evident. En daarom besloten ze om het huis te verloten via een tombola. Voor 25 pond (28 euro) kan iedereen een lootje kopen.





De villa heeft heel wat te bieden, zo staat te lezen op een speciale website ronde de loterij. Hij ligt op een stuk land van een hectare (10.000 vierkante meter) aan de oever van de Avon River. Vanuit het huis heb je een prachtig uitzicht op de vallei. Op 5 minuten rijden vind je het nationale park New Forest en op 20 minuten sta je op het strand. (lees hieronder verder)

Het huis zelf telt 6 slaapkamers met een aangrenzende badkamer, 7 woonkamers – waaronder een snookerkamer en een bioscoop – en verscheidene zitkamers. De keuken is voorzien van de laatste nieuwe technologie. Als het mooi weer is, kan je in de tuin kokkerellen, in een buitenkeuken met ingebouwde barbecue. Verder zijn er ook vier garages waar je een wagen in kwijt kan.

Bioscoop

De winnaar van de tombola krijgt de eigendom, zo eenvoudig is het. In de prijs zitten al de registratierechten, de kosten van de advocaat (tot 1.500 pond of 1.684 euro) en alle op maat gemaakte meubelen, zoals de keukentoestellen en de ingerichte bioscoop. (lees hieronder verder)

Het koppel moet 120.000 lootjes verkopen om de waarde van het huis eruit te halen. In totaal zijn er 250.000 tickets beschikbaar en ook mensen van buiten Groot-Brittannië mogen meedoen. Om het nog wat interessanter te maken wordt er ook een troostprijs verloot: een splinternieuwe Aston Martin DB 11 ter waarde van 180.000 euro.

Deadline

De deadline voor de tombola is 31 december en de trekking gebeurt bij Sterling Lottery Management, een organisatie die onder toezicht staat van de Britse Gokcommissie. De winnaar zal op 9 januari bekend worden gemaakt. In het geval er geen 120.000 lootjes worden verkocht, blijft het huis wel van de familie. De winnaar krijgt dan wel 75 procent van het ingezamelde geld. (lees hieronder verder)

Aanvankelijk ging de ticketverkoop langzaam, maar de jongste weken kwam er plots vaart in volgens Beresford. “We zagen een piek in het weekend tussen Black Friday en Cyber Monday, wat ons doet vermoeden dat sommige mensen het kopen als kerstgeschenk”, zegt hij. “De verkoop ging met 70 procent omhoog en dat hadden we niet verwacht. De meeste geïnteresseerden komen uit het Verenigd Koninkrijk, maar er is ook flink wat interesse uit het buitenland.”

Gokje

Wie vanuit België een gokje wil wagen, denkt best twee keer na. In ons land is het immers verboden om onroerende goederen – zoals een huis – via een tombola aan te bieden. En je mag in ons land ook niet meedoen aan dergelijke acties, ook niet als ze in het buitenland georganiseerd worden. Dat vertelt Peter Naessens, de directeur van de Belgische Kansspelcommissie aan onze redactie.

“Er bestaat nog geen Europese richtlijn rond deze problematiek”, vertelt hij. “Dat betekent dat lidstaten zélf bepalen hoe de wetgeving is op hun grondgebied. Bij ons in België is het verboden om een woning aan te bieden in een tombola en mag je ook niet deelnemen aan dergelijke acties. Voor internationale acties moet je in je achterhoofd houden dat de regels gelden van de plaats waar je speelt: als je vanuit België speelt, zijn de Belgische regels van kracht.”

Achterpoortje

Maar er is dus een achterpoortje. “We kunnen niets doen tegen mensen die naar het buitenland gaan en dáár spelen”, gaat Naessens verder. “Wie naar het buitenland zou trekken en daar aan een bij ons verboden tombola zou nemen, kunnen we niet bestraffen.”

Wie de regels overtreedt, riskeert in elk geval een fikse boete en zelfs een celstraf. Vorig jaar nog probeerde een koppel uit Waregem zijn huis te verloten ten voordele van de Warmste Week van Studio Brussel. De extra opbrengst zou naar Kom op tegen Kanker gaan. De actie werd echter stopgezet nadat de Kansspelencommissie waarschuwde dat het onwettig was en de organisatoren een boete riskeerden tot 200.000 euro. “De regels zijn streng omdat we anders de deur openzetten voor malafide praktijken”, aldus nog de commissie.